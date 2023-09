Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali. Garcia sorprende in difesa

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali della partita Genoa-Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A. Sorprende Rudi Garcia, che in difesa opta per la coppia Ostigard-Juan Jesus. Al fianco dei soliti Osimhen e Kvaratskhelia ci sarà Eljif Elmas. Alberto Gilardino ha invece scelto il 3-5-2, affidandosi al duo Retegui-Gudmundsson. Di seguito, le formazioni.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Saberlli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.