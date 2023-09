Secondo quanto riportato da Mail Sport e One Football (giornali inglesi), Khvicha Kvaratskhelia sarebbe finito nel mirino del Manchester United. In realtà, non sarebbe la prima squadra a mettere il georgiano sotto la lente d’ingrandimento. E’ risaputo che il numero 77 del Napoli è fra gli attaccanti più attenzionati d’Europa. I red devils, fa sapere la stampa inglese, potrebbero ingaggiare Kvara nella prossima sessione utile in prestito.