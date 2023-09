Iannicelli: “Siamo giunti a una gara crocevia, capiremo cos’è il Napoli”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare dei prossimi impegni del Napoli.

Ecco le sue parole: “Genoa-Napoli sarà una gara crocevia della stagione, come lo fu il match con la Sampdoria della scorsa stagione. Siamo in attesa di queste due partite, strettamente collegate, con Genova e Braga che, secondo me, daranno una fisionomia molto importante alla stagione del Napoli. Un Napoli che deve riscattare la sconfitta con la Lazio e riprendere immediatamente il suo cammino in campionato, approfittando di un Derby che toglierà punti ad Inter, Milan o ad entrambe le società meneghine. In Champions, bisogna arrivare carichi e vincere subito, così da giocarsi il primo posto del girone con il Real Madrid”.

Poi Iannicelli ha continuato: “Dopo il primo assaggio di fine estate, ora la stagione entra nel suo pieno regime. Sono gare che iniziano già a diventare pesantissime nell’economia della stagione, perché il terreno perso ora non lo recuperi. Ricordo i punti persi da Sarri ed Ancelotti alle prime gare in coppa e che incisero parecchio. Ricordo anche la batosta con l’Inter dell’anno scorso: allora, in molti parlarono di un Napoli che era destinato a tentennare, ma la squadra si riprese e batté anche la Juventus con un risultato roboante. Massima concentrazione, quindi, contro due avversarie che sono certamente più deboli del Napoli, ma anche dotate di un’organizzazione di gioco che può mettere in difficoltà chiunque”.