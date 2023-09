L’ex azzurro Francesco Baiano è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “La cosa più importante è l’equilibrio, se Garcia non cambiasse nulla tutti direbbero che non ha portato nulla, che ha fatto copia-incolla rispetto a Spalletti. L’unica cosa da dire è su Raspadori, che esterno non rende al meglio, giocando invece vicino alla porta è sempre pericoloso, se giochi da esterno poi sei poco lucido. Per Lobotka, invece, è solo una questione fisica, per vederlo al top c’è bisogno di tempo, non mi preoccuperei troppo. Quello che mi sorprende è Elmas, mi sembra sparito dai radar, mi chiedo come mai non giochi di più”.