Luca Toni, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista ad Ansa, dove parla della lotta Scudetto in Serie A. Ecco cosa ne pensa su chi sia la squadra favorita:

“La favorita per lo scudetto? Il Napoli è sempre forte anche se ha perso Kim, a me piacciono le milanesi, ma occhio alla Juve che non ha le Coppe, e alla Roma, che potrebbe essere la sorpresa”.