Stramaccioni: “Aspettiamo prima di dare giudizi su Garcia, il Napoli di Spalletti giocava a memoria…”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e attuale opinionista, ha parlato del Napoli alle pagine de Il Mattino: “Il Napoli di Spalletti giocava a memoria, aspettiamo un po’ per vedere le differenze con questo di Garcia. Gli azzurri sono ancora molto condizionati dal gioco dell’ex allenatore, quindi per giudicare bene il nuovo lavoro bisogna attendere. Per quello che si è visto nelle prime partite, pare che Garcia stia cercando di rispettare il più possibile il lavoro fatto in passato mettendo qualcosa di suo. So che è una persona molto equilibrata e moderata e non cercherà di snaturare il Napoli di Spalletti ma di apportare nuove idee”.