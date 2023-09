Soviero: “Il Napoli è più forte del Genoa, ma il fattore campo incide”

Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Genoa-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Genoa carico per la festa dei 130 anni? In campo vanno sempre i giocatori, le feste lasciano il tempo che trovano, ma lo stadio di Marassi di certo carica i calciatori. Il Napoli sicuramente è superiore ma dopo la sosta e dopo il ko dobbiamo verificare che risposta darà il gruppo in campo. Il Genoa sicuramente è in crescita e non vorrà ripetere la prestazione negativa della prima gara interna con la Fiorentina”.