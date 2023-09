Martino: “Sarà necessario il contributo di tutti quest’anno. Natan col Genoa potrebbe essere impiegato a gara in corso”

Il giornalista Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Natan, ma anche di Raspadori e Lindstrom riguardo il minutaggio dei 3. Queste le sue parole: “Sarà necessario il contributo di tutti, ci siamo preoccupati della mancanza di posto fisso dell’ex Sassuolo. Ma verrà impiegato molto spesso, non credo quindi sia un grosso problema, non capisco perché si parla così tanto di questa cosa. Secondo me Osimhen può giocarci assieme, ha ancora 23 anni, forse dove deve migliorare un po’ è essere più freddo sotto porto. Probabilmente Natan entrerà a gara in corso, potrebbe dare il cambio a Juan Jesus e giocare. Mi aspetto Natan e un altro che mi aspetto è Lindstrom nel tridente dal primo minuto.