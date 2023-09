L’ex Mutti: “Diamo tempo a Natan, ha tanto potenziale”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Natan, il nuovo acquisto in casa azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“Ha bisogno del suo periodo di ambientamento, è giovane e viene da un altro mondo. Poi sulle spalle ha anche una grossa responsabilità. Bisogna essere molto cauti, nella speranza che il suo apporto possa essere decisivo. Anche Kim ebbe la stessa accoglienza e la sua partenza ora ha lasciato un buco importante. Diamo il tempo anche a Natan, inserirsi in una squadra come il Napoli non è semplice per nessuno. Genoa-Napoli? A Marassi non sarà mai una passeggiata, questo è sicuro. Il Genoa è una squadra insidiosa, anche se è ovviamente alla portata del Napoli. Da neopromossa proverà a vendere cara la pelle, cercando di dare continuità ai risultati”.