Il Mattino – Genoa-Napoli, Garcia pronto a stravolgere la formazione

Contro il Genoa, vedremo un altro Napoli. Questa la convinzione Il Mattino, oggi in edicola. Secondo il quotidiano Rudi Garcia non ha ancora accettato la sconfitta contro la Lazio ed è deciso a riscattarsi:

“Rudi Garcia ha sfruttato questa sosta per verificare cosa non è andato per il verso giusto nella sua squadra. L’allenatore francese non ha sbollito la delusione per un secondo tempo che ha fatto fatica a mandare giù. Tuttavia sembra essere orientato a non fare stravolgimenti per quanto riguarda l’undici da mandare in campo sabato”.