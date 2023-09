Guai in casa Genoa: Gilardino perde pezzi, un titolare può saltare la sfida col Napoli

Così come il Napoli, anche il Genoa prosegue la sua preparazione in ottica del match contro i campioni d’Italia, che andrà in scena sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Il tecnico Gilardino rischia di perdere un titolare per la sfida di sabato.

Dopo l’infortunio di Politano tra le fila partenopee, che potrebbe essere sostituito da Lindstrom, anche il Genoa di Gilardino è alle prese con acciacchi di alcuni giocatori, che fino all’ultimo saranno in dubbio.

Difatti come Garcia, anche Gilardino potrebbe dover fare a meno di un titolare.

La sosta della Nazionali ha permesso agli allenatori di apportare degli assestamenti tattici alla rosa e inserire al meglio i nuovi acquisti. Purtroppo però alcuni dei giocatori impegnati hanno rimediato degli infortuni e potrebbero non arrivare in condizioni ottimali in vista di sabato. Rudi Garcia e Alberto Gilardino, infatti, si apprestano a gestire simili situazioni. Se nell’undici azzurro è in dubbio la presenza dal calcio d’inizio di Olivera, il Grifone si trova nella stessa circostanza per quanto riguarda Vasquez. Entrambi, infatti, potrebbero rientrare nella seconda frazione di gioco del match, con gli allenatori che potrebbero lasciarli in panchina. Anche il Genoa, dunque, dovrebbe fare a meno di una pedina fondamentale per il suo reparto difensivo sabato sera.