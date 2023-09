GdS – Raspadori chiede più minuti, sabato potrebbe cambiare il suo ruolo e agire a centrocampo

Sabato il Napoli ritorna in campo, e affronta a Marassi il Genoa di Alberto Gilardino dopo questa pausa per le Nazionali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport tra i calciatori che richiedono più minuti al tecnico Rudi Garcia c’è Giacomo Raspadori. In Nazionale ha giocato prima punta al posto di Ciro Immobile, mancano l’appuntamento col gol ma svolgendo un gran lavoro. Come punta difficilmente sarà schierato, lì c’è l’intoccabile Victor Osimhen, proprio per questo il tecnico francese sta pensando di schierare l’ex Sassuolo dal 1′ da mezzala.