Gazzetta – Napoli, Supercoppa Italiana a rischio: il motivo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, evidenzia un aspetto molto importante che riguarda il Napoli. Secondo il quotidiano, a causa della Coppa d’Africa, per la sfida della Supercoppa Italiana non ci saranno né Osimhen, né Anguissa.

“Il presidente De Laurentiis ha tuonato più volte in passato contro la Coppa d’Africa arrivando a promettere che non avrebbe più preso calciatori del continente, però Rudi Garcia perderà Osimhen e Anguissa, due pedine fondamentali, anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana in programma l’8 gennaio in Arabia Saudita”. Si legge sul quotidiano.