Delio Rossi: “La società deve dare credibilità a Garcia, Spalletti ha fatto un percorso non normale”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“Il Napoli deve ripartire indipendentemente dal ko, siamo ad inizio campionato e ci sarà ancora bisogno di un po’ di tempo, ci saranno alti e bassi. Anche la preparazione atletica è cambiata negli ultimi anni, lo scorso campionato con i Mondiali si è fatto un lavoro differente, oggi poi si fa tutto con la palla, molte squadre vanno all’estero a fare tornei, anche se ovviamente questo non riguarda il Napoli che giustamente sempre in ritiro”.

“Per giudicare le squadre, comunque, servono almeno 9, 10 partite. Oltretutto a Napoli è partito un allenatore che ha fatto qualcosa di straordinario, Spalletti ha fatto un percorso non normale, difficilmente ripetibile, per forza di cose ci saranno sempre confronti e così ci si fa del male. Se fai il tuo è normale, appena fai qualcosa di meno hai fallito: mi metto nella testa di Garcia, cerchi di non stravolgere nulla, di metterci qualcosa di diverso e vieni criticato”.

“La gente deve capire che bisogna resettare, Spalletti è andato via e la società deve dare forza al nuovo tecnico. Anche l’ambiente deve sapere che l’anno scorso è stato particolare, se vuoi ripeterlo devi fare qualcosa in più, anche i giocatori magari inconsciamente possono sentirsi appagati e la società deve essere brava a dare credibilità al nuovo allenatore. Poi Spalletti si poteva permettere anche l’uno contro uno dietro perché c’era Kim, ora non più, se lasci la Lazio con 40 metri di campo ti fa male e nè Juan Jesus, nè Rrahmani mi sembrano elemento in grado di puntare sulla velocità di recupero”.