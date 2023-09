Del Genio: “Un giocatore come Raspadori non può fare il centravanti in una squadra top”

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri’ ha parlato di Raspadori. Queste le sue parole: “Se sei un brevilineo, un giocatore tecnico, puoi fare tranquillamente il centravanti. ma se sei un ottimo calciatore come Raspadori non puoi farlo nelle squadre top. Per farlo con quel fisico devi avere il talento di Romario. Raspadori è un ottimo calciatore, ma non è paragonabile a Romario o anche ad Aguero. Invece secondo me se si mette a lavorare e riesce ad entrare nei meccanismi, può diventare titolare in una squadra top come il Napoli in un altro ruolo. Da centravanti per il momento, stando a quello che la carriera di Raspadori, fa un po’ fatica. Il calcio va sempre verso i riferimenti uomo su uomo, quindi l’esigenza di andare con la palla alta in verticale, anche se sei una squadra di palleggio, e quindi di un attaccante più forte fisicamente”.