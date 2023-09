Chiariello avverte il Napoli: “Il Genoa è una squadra tosta, attenzione”

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale della sfida di sabato Genoa-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sarà una partita complicata, difficile sul piano psicologico, per me è una gara-crocevia anche se non si deve caricare di significato una gara di settembre ma la situazione è questa nel giorno di Juve-Lazio e Inter-Milan. Il Napoli deve sfruttare quest’occasione, deve confermare di essere grande, ma non sarà semplice vincere. La Fiorentina ci ha vinto facile, ma dopo quella gara ha vinto sul campo della Lazio ed ha perso solo alla scadere contro il Torino”.