La positività al testosterone di Paul Pogba ha cambiato i suoi piani. In attesa delle controanalisi, la Juventus lo ha sospeso ed ha tagliato il suo stipendio, come previsto dalla legge. L’ex Manchester United ora percepirà la cifra di 42177 euro lordi, che corrispondono a poco più di duemila euro al mese. Per il francese è un pesante danno di immagine, e il rischio di una rescissione contrattuale da parte del club bianconero si fa sempre più concreto. A riportare è la testata La Repubblica.