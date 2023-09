Parlato: “Politano? Infortunio fastidioso, ci vorranno 10/15 giorni”

Il giornalista Manuel Parlato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sull’infortunio di Matteo Politano e sul Napoli.

Queste le sue parole: “È un infortunio fastidioso ma i tempi di recupero sono soggettivi. Ci vorranno almeno dieci o quindici giorni perché si riprenda. Guardando al calendario salterà le prossime tre partite tra campionato e Champions League. Il candidato numero uno per sostituirlo potrebbe essere Raspadori ma c’è anche la possibilità Lindstrøm; come terza opzione c’è anche Elmas che finora è stato usato pochissimo. Spalletti ha sempre considerato Raspadori come prima punta o sotto punta, lo ha usato meno come esterno al Napoli. Da un punto di vista tecnico vedremo se l’allenatore utilizzerà il giocatore come sta facendo Garcia. Le insidie maggiori saranno ogni domenica e ogni partita del Napoli, sappiamo che le avversarie che affrontano la squadra campione d’Italia vogliono fare bene. Questo Napoli ha la necessità di dimostrare di essere la squadra campione in carica. Contro il Genoa andrà fatta una partita importante di riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio“.