Jacobelli: “Ieri per mezz’ora si sono visti tratti del Napoli spallettiano. Raspadori? Mossa vincente, ma…”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato della vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti sull’Ucraina, ed anche della partita di Giacomo Raspadori.

“La gara di ieri sera? Le grandi squadre sono quelle in grado di ritrovarsi nei momenti più difficili e decisivi, come la gara di ieri. Nella prima mezz’ora ho visto una squadra con dei tratti del Napoli spallettiano. La prestazione è stata totalmente diversa rispetto a quella di Skopje, perché lo spirito di gioco e anche la capacità di soffrire sono stati di altro stampo. È un successo che vale oro. La qualità è certamente migliorata e ha pesato la freschezza di alcuni giocatori, come Frattesi e Zaniolo, che ha disputato la sua migliore prestazione in Azzurro; mi è piaciuta anche la sua personalità nelle dichiarazioni post partita. L’esperienza in Premier League potrà fargli bene. In tutto questo non sta però né in cielo né in terra che si fischi un proprio giocatore a quel modo. Un conto sono le critiche, un conto è fischiare in casa il Capitano. Spalletti ha fatto la cosa giusta riconfermando Donnarumma, puntando su di una scommessa rischiosa, perché non era scontato che il giocatore rispondesse bene. Bello anche il gesto di Vicario, che ha dimostrato di essere una grande persona oltre che un grande portiere”.



“Raspadori al Centro dell’attacco? Innanzitutto Immobile non dev’essere messo in discussione. Ieri però la mossa di Raspadori si è rivelata vincente, confermando la sua duttilità tattica e la sua intelligenza. Anche questa è una soluzione alternativa da utilizzare a seconda delle caratteristiche dell’avversario”.