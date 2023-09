L’edizione odierna de Il Mattino ha scritto a proposito della scelta di Natan dell’abitazione in cui vivere. Secondo quanto riportato, il giovane difensore brasiliano ha scelto di soggiornare a Parco Matarazzo, in via Tasso, nell’appartamento che era stato dell’ex tecnico Carlo Ancelotti e del bomber Gonzalo Higuain. Il calciatore spesso arriva allo stadio Diego Armando Maradona insieme al connazionale Juan Jesus, che lo sta aiutando molto in questo periodo di inserimento.