Il ct Rebrov post Italia-Ucraina: “Ringrazio i tifosi azzurri per il sostegno”

Sergej Rebrov, commissario tecnico dell’Ucraina, ha rilasciato delle dichiarazioni post partita contro l’Italia.

Queste le sue parole: “L’Italia non ci ha sorpreso, sono contento comunque dei miei ragazzi. È difficile giocare due giorni dopo la gara contro l’Inghilterra e l’Italia ha giocato una partita molto intensa, noi a volte non riuscivamo a seguire il loro ritmo. Anche oggi e durante la partita in Inghilterra il sostegno era molto forte. Ho sentito anche il sostegno degli italiani che ci hanno applaudito durante l’inno e siamo grati a loro. Siamo contenti di aver giocato qui e del fatto che l’Italia ci abbia accolto così bene. Ci è mancato solo un gol, era difficile affrontare l’Italia a pochi giorni dalla sfida contro l’Inghilterra e abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo cercato di creare dei momenti per riequilibrare il match, ma abbiamo commesso anche degli errori e ne ho parlato con i ragazzi nel secondo tempo”.