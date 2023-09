Gazzetta: Genoa-Napoli, Lindstrøm verso l’esordio da titolare

Jesper Lindstrøm scalpita per la sua prima maglia da titolare. L’ultimo arrivato in casa Napoli ha voglia di mettersi in gioco e spera di poterlo fare in occasione della partita di questo sabato (ore 20:45) contro il Genoa.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere il danese in campo dal 1′. Il centrocampista è rientrato lunedì dall’impegno con la Nazionale e si sta allenando regolarmente a Castel Volturno con i compagni: se dovesse risultare in condizioni fisiche ottimali, non è da escludere che Rudi Garcia lo schieri dall’inizio del match.