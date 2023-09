Folorunsho: “Napoli? Livello altissimo. Il segreto sta nella testa”

Michael Folorunsho, calciatore del Verona di proprietà del Napoli, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. Tra gli argomenti, il calciatore ha parlato anche dell’estate trascorsa in ritiro con il Napoli e di come il gruppo si è preparato per questa nuova stagione. Di seguito, le sue parole.

“Livello altissimo. Non è il primo ritiro che faccio con il Napoli, ma ogni anno a colpirmi è la mentalità: hanno appena vinto lo Scudetto e qui nessuno si è adagiato. Osservo Osimhen e Di Lorenzo… inconsciamente potrebbero essere sazi, e invece ripartono per ripetersi. Le doti tecniche non si discutono, ma è nella testa la vera chiave”.