Esposito: “Non capisco questo ostracismo, fino a poco fa era titolare”

Il giornalista Paolo Esposito ha parlato della situazione di Demme al Napoli sui propri profili social.

Ecco quanto ha scritto: “Non comprendo questo ostracismo del Napoli per Diego Demme, per risparmiare qualche euro, nonostante che il prossimo bilancio sarà in netto attivo, e di Garcia, che pare che “non lo vede”! Ma non credo che sia farina del sacco di Garcia, l’emarginare Demme, che ricordo che fino a 2 anni fa, era il titolare nel suo ruolo e Lobotka era la sua riserva!”.

Poi Esposito ha continuato: “Poi da quel maledetto infortunio in quell’amichevole di montagna, in preparazione contro l’Ascoli, con tanto di entrata killer di un giocatore bianconero ascolano, è cominciato il “calvario” di Demme. Io invece suggerisco ad Aurelio De Laurentiis, di tenerlo pure in questa stagione, così piena di impegni, tra la Champions, la Serie A, Coppa Italia e Supercoppa! Può tornare molto utile! Poi i contratti vanno rispettati anche quando sono in scadenza e fino all’ultimo giorno! E che diamine!!! Non si può badare solo ai propri interessi, caro amico Aurelio!”.