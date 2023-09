CdM – Rinnovo Osimhen: due gli aspetti che bloccano la firma. Le ultime

Il rinnovo di Victor Osimhen è ormai argomento all’ordine del giorno. Ancora oggi, infatti, si discute in merito alle cause che non permettono a società e calciatore di trovare l’accordo definitivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Mezzogiorno, due sono gli aspetti che bloccano la trattativa: la clausola rescissoria e i diritti d’immagine, gli stessi di cui si parlava anche in estate.

Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare per arrivare alla fumata bianca.