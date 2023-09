Cannavaro: “Centro Paradiso? Non sopportavo l’idea che andasse in malora. Lì sono cresciuti i miei sogni”

Fabio Cannavaro, ex difensore e allenatore del Benevento, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 si è soffermato sul Centro Paradiso di Soccavo: “Su quel campo sono cresciuti i miei sogni e non potevo sopportare l’idea che andasse tutto in malora. Lì ho giocato con la Primavera, cominciato ad allenarmi con la prima squadra, dormito nei ritiri. Soprattutto lì per anni si è allenato Diego Armando Maradona. Voglio una scuola di calcio aperta a tutti. Un luogo dove possano trovare spazio i ragazzi dei quartieri periferici”.