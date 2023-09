“Buona gara, ma che leggerezza sul gol”. Le pagelle di Giovanni Di Lorenzo in Italia-Ucraina

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è stato uno degli 11 titolari della Nazionale italiana che ieri sera ha sconfitto l’Ucraina per 2-1. Nel complesso, il capitano partenopeo ha conseguito una buona prestazione (e di conseguenza buoni voti), anche se non gli è stata perdonata una leggerezza sul gol degli ospiti. A sottolineare quest’aspetto sono Il Corriere della Sera che “Si fa infilare in occasione del gol ucraino. Ma non perde il filo” e La Gazzetta dello Sport: “Si fa imbucare sul gol. Un errore che macchia una buona gara, da esterno classico e con gran salvataggio davanti la porta“. Per entrambi i quotidiani, la valutazione è 6. Per le altre testate invece, il voto è 6.5. Ad esempio, Il Corriere dello Sport scrive: “Tiene bene le due posizioni ed è pungente in attacco”. Invece, per Tuttosport: “Cerca dei tagli interessanti, cerca il gol dalla distanza oppure Raspadori. In ambo i casi con efficacia”. Commento simile per Il Mattino che “Il suo primo tiro è di buon auspicio. Regala un pallone a Raspadori, ma senza gol”. Repubblica invece cita il Napoli di Spalletti: “Anche per merito suo, quest’Italia somiglia al Napoli campione”.