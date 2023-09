Finisce il match Italia-Ucraina 2 a 1 per gli azzurri che portano a casa 3 punti fondamentali per la qualificazione a Euro2024. Il ct Spalletti vince quindi per la prima volta con la nazionale italiana dopo l’amaro pareggio di sabato scorso contro la Macedonia del Nord. Si è vista un’ottima Italia nei primi 35 minuti di gara e poi tanta sofferenza. Sicuramente Spalletti dovrà ripartire da questa vittoria, sofferta ma voluta e di carattere.