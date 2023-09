Italia, Spalletti: “Buona Italia stasera, contento per la vittoria”

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro l’Ucraina. Ecco cosa ha dichiarato:

“Stasera bisogna essere contenti perché non è possibile stare sempre laggiù e non ricevere neanche un cross. Abbiamo preso due occasioni nel primo tempo e due ripartenze nel secondo tempo sennò si fa i pignoli e non va più bene perché la squadra ha giocato un buona gara. Loro sono stati bravi nelle ripartenze perché quando perdi qualità a giocare a ridosso dell’area di rigore e loro lasciano due giocatori alti. Noi dovevamo avere più qualità nel fare il terzo e quarto gol”.