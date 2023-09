Improta: “Il nuovo modo che impone Garcia non mi piace, Spalletti ha portato Lobotka ai vertici mondiali, non deve sminuirlo”

L’ex calciatore del Napoli Gianni Improta ha parlato di Rudi Garcia, del nuovo modo di giocare degli azzurri e di Stanislav Lobotka ai microfoni di KKN. All’ex azzurro non piace il nuovo modo di giocare dello slovacco, che grazie a Spalletti è diventato uno dei migliori centrocampisti in Italia e in Europa. Queste le sue parole: “Il nuovo modo di gioco che vuole imporre Garcia non mi piace. Ho sempre detto che è un allenatore bravo ed intelligente, ma se si incaponisce su Lobotka a fare quello che gli dice la testa sbaglia di grosso. Questo perché il calciatore deve giocare nel modo in cui le sue caratteristiche spiccano di più. Spalletti gli ha trovato un ruolo che faceva spiccare le sue qualità e che lo ha portato ai vertici mondiali, Garcia lo sta sminuendo. Se Garcia vuole cambiare il modo di giocare di Lobotka per me sbaglio tutto. Se continua a farlo penso non abbia vita lunga, perché sta distruggendo tutto ciò che di bello aveva creato Spalletti con questi ragazzi. Garcia non deve cambiare nulla in questa squadra”.