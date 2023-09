Fedele duro: “Garcia non era la prima opzione, lo stesso Natan”

Enrico Fedele critica duramente Natan e il tecnico francese Garcia, ha parlato così a OttoChannel per la trasmissione ‘La Domenica Azzurra’:

“Bisogna subito reagire dopo il passo falso con la Lazio, bisogna vincere le tre gare in trasferta tra campionato e Champions.

Natan? Bisognava prendere un difensore forte, pronto, uno tra i migliori al mondo in quel ruolo se perdi Kim. Io ho la sensazione che quest’anno il Napoli sia andato sempre sulle terze e quarte scelte. È accaduto col difensore, così come anche per Garcia che non era la prima opzione”.