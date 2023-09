CdM – Natan pronto all’esoridio in maglia azzurra: ecco quando scenderà in campo

Natan avrà il suo debutto in maglia azzurra! Finalmente i tifosi azzurri potranno vedere in azione il difensore brasiliano acquistato come sostituto di Kim. Secondo quanto riportato da Il Corriere del mezzogiorno Rudi Garcia potrebbe schierarlo titolare già contro il Genoa. Questo quanto evidenziato dal quotidiano:

“Sarà impiegato anche Natan che dovrebbe partire titolare in una delle tre gare in trasferta contro il Genoa, lo Sporting Braga e il Bologna. Una maratona di otto giorni vissuti lontani dal Maradona che ha un cuore pulsante vivo con la prevendita per Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina”.