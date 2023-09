CdM -Infortunio Politano, questi i tempi di recupero

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Matteo Politano potrebbe ritornare in campo per la sfida di Champions League contro lo Sporting Braga in Portogallo. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione del muscolo soleo della gamba destra, Politano dovrà fermarsi qualche giorno tra terapie e lavoro personalizzato prima di rientrare in gruppo. Salterà la trasferta di Genova ma vorrebbe farcela a tornare mercoledì prossimo a Braga, nella trasferta con cui il Napoli inizierà il suo cammino in Champions League”.