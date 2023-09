L’ex calciatore della Roma Vincent Candela è intervenuto ai microfoni di Tv Play parlando della corsa Scudetto e della squadre favorite. Queste le sue parole: “Il Napoli non lo vedo favorito per lo Scudetto perché hanno perso molto con l’addio di Spalletti e per questo potrebbe calare. L’Inter se non ha vinto negli ultimi 2 anni non vincerà neanche quest’anno, proprio per questo vedo una tra Milan e Juventus. Poi c’è la mia Roma e questa cosa mi piacerebbe”.