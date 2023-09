Il Camerun di Zambo Anguissa, titolare e in campo per 90′, batte per 3-0 il Burundi e si riprende la vetta del gruppo C di qualificazione alla Coppa d’Africa di gennaio. Con questa vittoria il Camerun vola in Coppa d’Africa ed il Napoli perderà Anguissa a gennaio oltre al nigeriano Osimhen.