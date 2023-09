CdM – Elmas la risorsa di Rudi Garcia per le prossime gare in Campionato e Champions

Centralità e impiego di Eljif Elmas, è questo l’obiettivo di Rudi Garcia per difendere il tricolore. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli non intende lasciare nulla al caso e sfruttare ogni uomo presente in panchina per ottonere risultati nelle prossime gare che attendono la squadra. Questo quanto evidenziato:

“Elmas fa parte delle risorse finora poco esplorate, ha totalizzato solo ventuno minuti e nell’arco del tour de force con sette partite in ventidue giorni è uno dei profili che può dare linfa nuova al centrocampo o all’attacco, assicurando dinamismo e intuizioni. Nella scorsa stagione con sei gol e tre assist, è stato uno dei protagonisti dello scudetto”.