Ventura: “Scudetto? Inter e Milan si sono rafforzate, il Napoli ha perso due pedine importanti”

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Le Cronache, soffermandosi sul nuovo campionato di Serie A.

Queste le sue parole: “Una risposta secca: quest’anno assisteremo a una stagione più equilibrata. Lo scorso anno c’è stato un Napoli straordinario che ha preso possesso del campionato. Quest’anno c’è più equilibrio: la squadra campione d’Italia ha perso l’allenatore e anche un difensore bravo come Kim. Le altre squadre, vedi Inter e Milan, si sono rafforzate. La lotta per lo scudetto è davvero molto aperta con la Juventus che non si tirerà indietro. Dunque ne vedremo delle belle nel corso della stagione”.

Poi, parentesi su Spalletti: “Luciano è mio amico ed è anche stato un mio calciatore. Gli auguro ogni bene. Spalletti ha portato in Nazionale l’anno straordinario dello scudetto vinto a Napoli e anche la sua indiscussa esperienza che saranno fondamentali nella corsa agli Europei per il prossimo anno”.