Padovano: “Scudetto? Scommetto ancora sul Napoli. È una squadra importante”

Michele Padovano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Roma soffermandosi sulla squadra di Rudi Garcia e la possibile riconquista del tricolore.

Queste le sue parole: “Scudetto lo scorso anno? Il Napoli è una squadra importante. Soprattutto, la dirigenza aveva lavorato benissimo nel sopperire alle cessioni eccellenti. Una società solida che poteva giovare del lavoro di un tecnico che continuava a migliorarsi, anno dopo anno. Scommettere sulla riconquista del titolo? Sì, perché anche Rudi Garcia mi piace. Nella sua stagione giallorossa conquistò tantissimi punti, classificandosi secondo dietro una Juve che terminò con oltre cento punti, pur giocando un calcio straordinario”.

Poi continua: “Osimhen è un calciatore di vitale importanza, tra i tre o quattro migliori giocatori al mondo. I calciatori, quando godono di una certa autostima, non fanno fatica a riconfermarsi. Naturalmente sarà fondamentale l’apporto dei compagni di squadra. In tal senso sarà cruciale il lavoro di Garcia, che dovrà mettere i suoi uomini di maggiore talento, come Osimhen e Kvaratskhelia, nelle migliori condizioni per esprimere le proprie qualità”.

Infine, parentesi sulla trasferta al Marassi: “Andare a giocare a Genova non è mai semplice. Marassi è uno stadio molto caldo, con una tifoseria sempre presente. Il Napoli, non soltanto contro il Genoa, dovrà sempre puntare ad imporre il proprio gioco. La differenza di valori con i rossoblù è alta ed il Napoli dovrà sfruttarla”.