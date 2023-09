Gazzetta: “Garcia aspetta il vero Anguissa”

Garcia aspetta il suo pupillo Anguissa, il camerunense non è apparso al top della forma contro la Lazio, il suo peso negli azzurri è fondamentale. Ecco cosa ci racconta la Gazzetta: “Se è in forma, la squadra ne giova in modo diretto e tangibile; se non lo è, gli equilibri in campo ne risultano quasi stravolti. Non è un caso che il primo tempo di Frosinone, con l’ex Fulham in panchina e Cajuste titolare, sia stato più movimentato del previsto. Una volta entrato in campo, il camerunense è stato il giocatore a toccare più volte il pallone (49) tra i suoi compagni.

Il secondo indizio è nella sfida con la Lazio, dove il Napoli è uscito sconfitto. La prodezza di Luis Alberto è favorito dall’amnesia difensiva di Anguissa, che non segue il movimento dello spagnolo al centro dell’area né tantomeno asseconda il naturale istinto di abbassarsi a difendere la propria porta. Lo lascia libero di concludere di tacco e i biancocelesti fanno tesoro del vantaggio per gestire al meglio la gara.

I primi segnali di reazione, al rientro dalla sosta, Rudi Garcia li vorrà vedere proprio dal suo Frank. È uno dei capitani senza fascia di questa squadra e al tempo stesso è senz’altro colui che conosce meglio l’allenatore.”.