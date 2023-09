Elmas potrebbe finire sotto i riflettori del calciomercato.

Come riportato in Macedonia da Sport1.mk, l’Inter potrebbe fare sul serio per il macedone già a gennaio. Dopo aver rifiutato diverse proposte di mercato in estate, infatti, il club di Milano vorrebbe acquistarne il cartellino per rinforzare la rosa. Situazione da monitorare in vista del futuro e dell’impiego attuale del calciatore, che con Garcia sta trovando poco spazio.