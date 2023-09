Victor Osimhen ha parlato direttamente dalla Nigeria, intervistato da Pulse Sports, sulla sua Nazionale.

L’attaccante si è espresso sui suoi compagni di reparto: “Mi trovo molto bene con tutti gli attaccanti, sono molto forti. Noi calciatori, però, siamo da sempre meno importanti della squadra, che per me viene prima di ogni cosa. Posso anche adattarmi e giocare in 4-4-2, ora voglio solo giocare!”.