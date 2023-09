Tutti i tifosi italiani si attendevano una vittoria ieri sera contro la Macedonia del Nord.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo vincere sarebbe stato fondamentale per partire bene in questa nuova avventura. La prossima sfida all’Ucraina sarà già importante per capire se Spalletti riuscirà ad applicare le sue idee in maniera più decisa e concisa, soprattutto, dopo la prova opaca di ieri sera.