De Canio: “Forse il Napoli si aspettava altro da Natan, Garcia è solito lanciare subito i giovani”

Luigi De Canio, ex allenatore di Serie A e del Napoli, ha parlato di Natan a Kiss Kiss Napoli.

Secondo quanto affermato dal tecnico, infatti, il mancato utilizzo del brasiliano potrebbe essere una risposta ad alcuni dubbi relativi al suo minutaggio: “Se Natan non gioca significa che non è all’altezza di questo Napoli. Garcia non è un allenatore che attende, se sei forte con lui giochi, non ha problemi a lanciarti nella mischia. Questo significa che forse il Napoli si aspettava altro dal calciatore, non giocando potrebbe significare che il calciatore non è una prima scelta. Di conseguenza il Napoli potrebbe essere più debole dello scorso anno in difesa”.