CorrSport – Osimhen tornerà domani in Italia: martedì potrebbe già allenarsi a Castel Volturno

Victor Osimhen terminerà oggi il suo soggiorno con la Nigeria.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il bomber nigeriano partirà domani per l’Italia e già martedì o, nella peggiore delle ipotesi, mercoledì, si allenerà con i compagni di squadra a Castel Volturno. Napoli che scenderà in campo sabato prossimo, giorno 16 settembre, in quel di Marassi contro il Genoa. Sarà fondamentale per mister Garcia ritrovare il suo centravanti e preparare una sfida in cui gli azzurri sono chiamati a dare subito risposte forti dopo la sconfitta interna con la Lazio.