CdS – Garcia disegna un nuovo sistema di gioco per Lobotka, il punto

Il Corriere dello Sport scrive riguardo al centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, visto non brillante e al centro del gioco come lo scorso anno. Ecco cosa riporta:

“Lobotka è stato fondamentale per lo scudetto e la crescita in Champions, e il sospetto che il riscatto immediato della squadra di Garcia non prescinda dalle sue giocate e dai suoi ritmi è decisamente fondato. Rudi ha disegnato un sistema diverso, ci sta lavorando, e Lobotka nel nuovo giro ha compito diversi: gioca più basso, davanti alla difesa, e tocca meno palloni”.