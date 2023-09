Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Jack Raspadori. Ecco cosa ne pensa:

“La duttilità è una qualità di Raspadori, l’importante è che non diventi un limite. Nel senso che rischia di non avere una definizione, una completezza. Questa è una virtù, ma deve ritagliarsi un ruolo chiaro. In ambito Nazionale è un giocatore che, così come per il Napoli, può ricoprire più ruoli, ma ha bisogno di un ruolo chiaro”.