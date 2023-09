Bruscolotti: “Natan? Careca me ne ha parlato molto bene”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Natan? Sì, credo che sia arrivata la sua ora. Personalmente ho qualche piccolo dubbio sul valore reale, considerando che gli altri nuovi acquisti hanno già avuto minuti mentre lui ancora nessuno. Rudi Garcia però saprà gestirlo. Careca me ne ha parlato come un calciatore di prospettiva e spero si riveli di livello adeguato. Altrimenti si torna al solito discorso: perché non si è preso un difensore già affermato? I paragoni col passato non si possono fare, ci auguriamo che vada a finire come l’anno scorso quando abbiamo scoperto che Koulibaly era stato sostituito nel modo giusto. Non capisco troppo i discorsi relativi alla conoscenza della lingua o ai tempi di inserimento. Napoli ha una tradizione di sudamericani con un ambientamento immediato. E un movimento si può chiamare con un braccio. Se la qualità c’è, diventa tutto più veloce a mio avviso”.