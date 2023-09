Stasera andrà in scena la prima gara da ct per Luciano Spalletti, che esordirà a Skopje contro la Macedonia del Nord. Sono stati comunicati i numeri di maglia con i quali i giocatori azzurri affronteranno la sfida di questa sera. La maglia numero 10 va a Giacomo Raspadori, che col suo ex tecnico quindi avrà la gioia di indossare di nuovo questo prestigioso numero. I numeri degli altri azzurri in Nazionale saranno il 2 per Giovanni Di Lorenzo, il 21 ad Alex Meret e il 7 a Matteo Politano.