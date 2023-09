Rossitto: “De Laurentiis geniale nella sua gestione. Garcia? Il cambiamento non si vede

Fabio Rossitto, allenatore ed ex centrocampista, ha parlato del Napoli e della gestione Aurelio De Laurentiis ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Piazza Affari”.

Queste le sue parole: “De Laurentiis è stato geniale nella sua gestione. È sempre presente com’è giusto che sia. Il presidente non può essere dall’altro lato del mondo. Io penso che lui abbia fatto un’impresa incredibile. Non dimentichiamo le polemiche dello scorso anno per le varie cessioni. Da questo, però, si è costruito lo scudetto. Vanno fatti i complimenti a una bella società. Ha conciliato sia la parte economica che quella sportiva”.

Infine, su Rudi Garcia: “Per me il cambiamento ancora non si vede. Manca del tempo. Ognuno ha la sua idea di calcio e non si poteva clonare Spalletti. Non è semplice, poi, tenere alta la voglia dopo un successo del genere. La chiave è tutta lì. Dopo le grandi vittorie c’è anche un pò di presunzione. Per me Garcia è stato scelto più che per il 4-3-3 ma per la voglia e la grinta che deve portare“.