Palmieri: “De Laurentiis corre un rischio. Si sente un domineddio”

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmieri ha parlato del Napoli e di De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Quando vinci uno scudetto come ha fatto De Laurentiis a Napoli, è normale sentirsi un domineddio che cammina in terra. E non che Aurelio effettivamente non abbia alcune tracce di deità, vista la capacità pluriennale di tenere i conti in maniera perfetta ed essere competitivo (pur senza l’obbligo di vittoria che attiene invece alle strisciate del Nord). Tuttavia, quando sei in tale trance agonistica, il rischio sempre in agguato è quello di sentirsi al di sopra degli eventi, delle situazioni, delle tue possibilità”.

Poi Palmieri ha continuato: “È evidente che è quello che sta succedendo al presidente del Napoli: se fate bene mente locale, è praticamente dall’inizio dell’estate che il tempo dei nostri giorni andati sotto l’ombrellone viene scandito dalla periodica attesa o quasi annuncio di un importante rinnovo del contratto di uno dei big del Napoli. Poco ci manca e abbiamo quasi consumato più imminenze del rinnovo di Osimhen, che angurie. Da quanto abbiamo letto ormai l’espressione “Osimhen, il rinnovo è fatto”? Eppure siamo al 9 settembre e ancora non c’è stato nessun rinnovo ora, siamo sicuri che indubbiamente la situazione sarà matura o quasi. Ma è evidente che le cose così lisce non sono andate”.

Infine, ha concluso: “Che sia sullo stipendio totale, o molto più probabilmente sia sulla cifra finale della clausola rescissoria, o ancora di più sui dettagli di quando e verso chi quella clausola vada in atto, la morale della favola è che il rinnovo così tanto liscio non è stato. Ma il punto è che fosse solo quella la questione, si capirebbe anche vista la dimensione dell’eventuale affare sul nigeriano. Invece nessun rinnovo per Osimhen ancora, nessun rinnovo per Zielinski ancora, nessun rinnovo soprattutto per Kvaratskhelia”.